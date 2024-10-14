Примерно 27% белорусов регулярно занимаются спортом

МИНСК, 14 окт — Sptunik. Число физкультурно-оздоровительных комплексов и других подобных организаций в Беларуси достигло 138, сообщил журналистам замминистра спорта и туризма Александр Барауля.
Один из лидеров — Минская область, где в каждом районе есть бассейн или другой объект для занятий спортом. Барауля заверил, что государство будет улучшать эту инфраструктуру. В январе-сентябре введены в строй семь физкультурно-спортивных сооружений.
«Строительство таких сооружений призвано сделать спорт более доступным для наших граждан», — пояснил Барауля.
По его словам, государство поставило задачу: в стране не менее 25% населения должны регулярно заниматься спортом и физкультурой.
«За последние девять месяцев порядка 27%, или почти 2,5 миллиона (человек — Sputnik), систематически занимаются физической культурой и спортом», — отметил замминистра.
В свою очередь начальник Главного управления спорта и туризма Миноблисполкома Евгений Булойчик пояснил, что в небольших населенных пунктах для экономии средств решено строить типовые спортобъекты, а не делать каждый раз новый объект.
Булойчик сообщил, что скоро откроется бассейн в Мяделе, заработает физкультурно-спортивный комплекс в Крупках.
«Такие районы, как Узда, Крупки, Старые Дороги… Наши объекты типовые. Мы строим их в пределах 15, ну сейчас чуть дороже будет, до 18 миллионов рублей», -добавил он.