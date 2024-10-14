Разработан детектор для усиления работы растрового электронного микроскопа

Обычный растровый электронный микроскоп предназначен в основном для исследования с высоким разрешением поверхности изучаемого образца, но на глубину до 1 мкм микроскоп «заглянуть» не может. Разработанный детектор тормозного рентгеновского излучения позволяет это сделать, дополняя электронный микроскоп такой возможностью. Он позволяет «увидеть» подповерхностную структуру образца.