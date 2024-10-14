Разработан детектор для усиления работы растрового электронного микроскопа

ВЛАДИКАВКАЗ, 14 октября. /ТАСС/. Ученые Северо-Осетинского госуниверситета (СОГУ) разработали детектор, расширяющий возможности растрового электронного микроскопа. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Минобрнауки РФ.
«Группа ученых физико-технического факультета Северо-Осетинского госуниверситета усовершенствовала растровый электронный микроскоп, разработав для него детектор тормозного рентгеновского излучения, который позволяет получить больше информации об исследуемом объекте», — сказал собеседник агентства.
Обычный растровый электронный микроскоп предназначен в основном для исследования с высоким разрешением поверхности изучаемого образца, но на глубину до 1 мкм микроскоп «заглянуть» не может. Разработанный детектор тормозного рентгеновского излучения позволяет это сделать, дополняя электронный микроскоп такой возможностью. Он позволяет «увидеть» подповерхностную структуру образца.
Образец сканируется электронным лучом, который проникает на небольшую глубину и естественным образом тормозится. В результате торможения электронов луча в образце возникает тормозное рентгеновское излучение. Получается, что образец изнутри начинает подсвечиваться своеобразной рентгеновской лампочкой. Выходящее наружу рентгеновское излучение просвечивает образец, как флюорография — человека.
Разработка ученых позволит углубить научные исследования, получать больше информации об изучаемых объектах.
Детектор тормозного рентгеновского излучения для растрового электронного микроскопа получил патент федеральной службы интеллектуальной собственности. Авторами являются кандидат технических наук, доцент ВАК Иван Силаев, кандидат физико-математических наук, доктор физико-математических наук Тамерлан Магкоев, аспирант физико-технического факультета СОГУ Заурбек Созаев, учитель физики МБОУ СОШ № 26 Владикавказа Татьяна Радченко.