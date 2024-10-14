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В мэрии Воронежа сообщили, когда снова зажжется Вечный огонь на Памятнике Славы

Придется ждать окончания ремонта мемориала.

Источник: Комсомольская правда

В мэрии Воронежа пояснили, когда снова зажжется Вечный огонь у Памятника Славы. Напомним, он перестал гореть с началом ремонта мемориала. Неравнодушный читатель поинтересовался, когда восстановят пламя Вечного огня.

В городской администрации сообщили, что Вечный огонь не включат до окончания ремонта Памятника Славы. И добавили, что у мемориала одно основание, и пока его полностью не приведут в порядок, невозможно включить и горелку.

Сроки окончания ремонта при этом не называют. Напомним, начались работы на Памятнике Славы в середине сентября.

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