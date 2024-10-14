Названы изменения маршрутов транспорта на востоке Москвы с октября 2024 года

Новый экспресс-маршрут Е66 связал район Восточный с Сокольнической и Большой кольцевой линиями метро, что позволило пассажирам добираться на 10 минут быстрее до конечных точек. С помощью маршрута М60 москвичи и гости города могут добраться из Восточного административного округа в центр российской столицы.