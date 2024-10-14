Названы изменения маршрутов транспорта на востоке Москвы с октября 2024 года

С октября 2024 года в восточной части российской столицы улучшили работу общественного транспорта. Поездки горожан и гостей города стали более комфортными за счет введения новых магистральных маршрутов.
Новый экспресс-маршрут Е66 связал район Восточный с Сокольнической и Большой кольцевой линиями метро, что позволило пассажирам добираться на 10 минут быстрее до конечных точек. С помощью маршрута М60 москвичи и гости города могут добраться из Восточного административного округа в центр российской столицы.
Кроме того, изменения затронули маршруты № 619 и 674. Они связывают район станции метро «Черкизовская» со станцией Перово третьего Московского центрального диаметра (МЦД) и третьего микрорайона Новокосина.
По информации мэрии Москвы, в столице в течение лета 2024 года изменили около 90 маршрутов наземного общественного транспорта. Для удобства пассажиров добавили остановки, изменили пути следования автобусов и электробусов. В 40 районах столицы создали 11 новых маршрутов городского наземного транспорта.