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Названы изменения маршрутов транспорта на востоке Москвы с октября 2024 года

На двух маршрутах скорректировали пути следования для обеспечения более удобных поездок до станций метро, сообщает сайт московской мэрии.

Илья Полонский
Автор Новости Mail
Электробус в Москве.
Источник: Пресс-служба Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы

С октября 2024 года в восточной части российской столицы улучшили работу общественного транспорта. Поездки горожан и гостей города стали более комфортными за счет введения новых магистральных маршрутов.

Новый экспресс-маршрут Е66 связал район Восточный с Сокольнической и Большой кольцевой линиями метро, что позволило пассажирам добираться на 10 минут быстрее до конечных точек. С помощью маршрута М60 москвичи и гости города могут добраться из Восточного административного округа в центр российской столицы.

Кроме того, изменения затронули маршруты № 619 и 674. Они связывают район станции метро «Черкизовская» со станцией Перово третьего Московского центрального диаметра (МЦД) и третьего микрорайона Новокосина.

По информации мэрии Москвы, в столице в течение лета 2024 года изменили около 90 маршрутов наземного общественного транспорта. Для удобства пассажиров добавили остановки, изменили пути следования автобусов и электробусов. В 40 районах столицы создали 11 новых маршрутов городского наземного транспорта.