Большой театр привезет в Петербург оперные редкости

19 октября зрители смогут увидеть оперу «Беатриче и Бенедикт» (12+) Гектора Берлиоза, которая до её премьеры в Большом театре в 2023 году в России не ставилась. Берлиоз, восхищавшийся творчеством Шекспира с юных лет, в 23 года решил создать оперу на основе его комедии «Много шума из ничего» после просмотра ряда спектаклей английского театра в Париже. Однако воплощение замысла произошло лишь через три десятилетия, когда Берлиоз работал над «Беатриче и Бенедиктом» на закате своей карьеры. Опера, впервые представленная 9 августа 1862 года в Баден-Бадене, после первоначального равнодушия в родной Франции быстро нашла признание в Германии, стала редкостью к концу XX века, а с началом XXI года вновь активно ставилась на мировых сценах.
Опера представляет собой яркий пример французской комической оперы с чередованием пения и диалогов. В постановке Большого театра она исполняется на французском языке с русскими разговорными частями. Режиссёр Александр Петров перенес действие в начало XX века, во времена Первой мировой войны, сохранив сицилийское происхождение сюжета Шекспира. Режиссер подчеркивает, что опера остается историей о любви, несмотря на свои комические и драматические аспекты. Сценографом выступил Семен Пастух, а художником по костюмам — Галина Соловьева.
Кроме того, 15, 16 и 17 октября Большой театр России представит в Мариинском-2 оперу «Луиза Миллер» (12+) Джузеппе Верди. Эта трагическая опера, основанная на драме Фридриха Шиллера «Коварство и любовь», является редким произведением как в России, так и на мировой оперной сцене. «Луиза Миллер» отражает социальную и психологическую драму неравенства, которая приводит к трагическим последствиям. Спектакль поставлен известным оперным режиссером Георгием Исаакяном, с участием художника-постановщика Алексея Трегубова и художника по свету Дамира Исмагилова. Дирижером постановки выступает Эдуард Топчян.
Режиссер Георгий Исаакян: «Наверно, одной из самых увлекательных составляющих моей режиссерской жизни всегда были мои рискованные попытки вернуть в активный репертуарный оборот полузабытые либо малознакомые широкой публике (а иногда даже и собратьям-профессионалам) названия. “Луизу Миллер” Джузеппе Верди смело можно отнести именно к этой категории “давней и безнадежной любви”. По мощи и свежести музыкального языка, по тонкости психологического письма, по стройности драматургической “архитектуры” — это, безусловно, опера “первого ряда”. Но — неисповедимы пути художественного произведения к сердцу исполнителей и публики. Родившаяся на переходе от “раннего” задиристо-гарибальдистого Верди к Верди “среднему”, Верди-психологу и социологу, она как будто чуть-чуть опередила время, и стала пьедесталом для своих чуть более поздних и гораздо более удачливых последовательниц».