Большой театр привезет в Петербург оперные редкости

Режиссер Георгий Исаакян: «Наверно, одной из самых увлекательных составляющих моей режиссерской жизни всегда были мои рискованные попытки вернуть в активный репертуарный оборот полузабытые либо малознакомые широкой публике (а иногда даже и собратьям-профессионалам) названия. “Луизу Миллер” Джузеппе Верди смело можно отнести именно к этой категории “давней и безнадежной любви”. По мощи и свежести музыкального языка, по тонкости психологического письма, по стройности драматургической “архитектуры” — это, безусловно, опера “первого ряда”. Но — неисповедимы пути художественного произведения к сердцу исполнителей и публики. Родившаяся на переходе от “раннего” задиристо-гарибальдистого Верди к Верди “среднему”, Верди-психологу и социологу, она как будто чуть-чуть опередила время, и стала пьедесталом для своих чуть более поздних и гораздо более удачливых последовательниц».