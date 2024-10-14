Из Казани в Шарджу количество авиарейсов увеличится вдвое. Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта города.
С конца октября количество рейсов вырастет до 14 в неделю. В настоящее время полеты осуществляются на ежедневной основе.
Как отметили в пресс-службе воздушной гавани, наиболее популярными направлениями для казанцев остаются транзитные рейсы в Таиланд-в Бангкок и Пхукет, в Шри-Ланку, в Малайзию, в Индию-Гоа и Мумбаи.
Напомним, в Казани в сентябре встретили первый авиарейс из Шанхая. Самолет будет летать трижды в неделю.