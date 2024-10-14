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Через Воронеж стал ходить двухэтажный поезд Москва-Новороссийск

С сегодняшнего дня, понедельника, 14 октября, через Воронеж запустили новый двухэтажный поезд № 266/265 Москва-Новороссийск.

Он следует через Воронеж и будет ходить ежедневно. Об этом сообщили в ЮВЖД.

В составе, который отправляется с Казанского вокзала Москвы, есть купейные и СВ вагоны, которые оборудованы кондиционерами, биотуалетам, индивидуальными розетками и другими удобствами. Остановки поезда предусмотрены в Воронеже, Ростове-на-Дону, Краснодаре и в других крупных городах.

В столице Черноземья южный поезд из Москвы будет останавливаться на Придаче в 18:50. Кроме того в Воронежской области у него есть остановки в Отрожке, Лиски и Россоши.