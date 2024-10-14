Железный трон из «Игры Престолов» продали на аукционе

Предмет декорации из популярного сериала стал самым дорогим лотом на аукционе, он был продан через шесть минут после начала торгов в аукционном доме Heritage Auctions в Далласе.
В рамках аукциона было представлено более 900 лотов, включая доспехи, мечи и оружие, ювелирные изделия и несколько других значимых предметов из сериала. Общая выручка по результатам продаж составила более $21 млн.
«Это необыкновенные сокровища, созданные художниками по костюмам и реквизиторами, удостоенными премии “Эмми”, которые неустанно трудились над адаптацией замечательных романов Джорджа Мартина. Люди хотели получить кусочек этой магии “Игры престолов”, — заявил вице-президент Heritage Auctions Джо Маддалена.
В сентябре на торги в Гонконге была выставлена картина Клода Моне «Нимфеи», предмет искусства долгое время хранился в семье художника и был продан за $30 млн.