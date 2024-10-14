С 21 октября в Таганроге начнется отопительный сезон

Отопительный сезон в Таганроге начнется с 21 октября, но социальные объекты будут подключать к теплу уже с завтрашнего дня. Об этом по итогам планерного совещания рассказала глава города Светлана Камбулова.
— Отопительный сезон планируется начать с 21 октября. Соответствующие поручения даны, и проект постановления проходит процедуру согласования. Что касается учреждений соцсферы, то их начнут подключать буквально с завтрашнего дня (ред.: с 15 октября) по заявкам руководителей, — разъяснила Светлана Камбулова.
Напомним, обычно отопительный сезон открывают не позднее окончания пятидневного периода, в течение которого среднесуточная температура наружного воздуха не поднимается выше +8 градусов.
В Ростове-на-Дону возможность подачи тепла в многоквартирные дома пообещали обеспечить с 15 октября, с 11 октября батареи должны были включить в детсадах, школах, поликлиниках и больницах.