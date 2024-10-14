Проекты школы в Омске и детского сада в «Ясной поляне» прошли госэкспертизу

Проектная документация на строительство школы по улице Завертяева в Омске и детского садика в микрорайоне «Ясная Поляна» в Троицком получила положительное заключение Государственной экспертизы Омской области. Об этом сообщили на официальной странице ведомства «Вконтакте».
Застройщиком школы по улице Завертяева в Омске по документам значится департамент строительства администрации города Омска, проектную документацию подготовило ООО проектное бюро «РИЦ».
Застройщик детского сада в «Ясной поляне» — БУ «Омскоблстройзаказчик», исполнитель проектной документации тот же.
Что интересно, на госэкспертизу проект детского сада в Троицком был направлен еще в прошлом году. Над проектом работал молодой омский архитектор Максим Гольский, детский сад рассчитан на 310 мест.
«Проектом предусмотрены максимально компактные планировочные решения, позволяющие сэкономить средства на возведении строительных объёмов и на дальнейшей эксплуатации здания. Фасад имеет лаконичное решение. На основном светлом тоне фасада яркими цветовыми акцентами выделены окна и входная группа. Для обеспечения потребности в круглогодичной инсоляции помещений спортивного зала и музыкального зала проектом предусмотрены современные зенитные фонари. Для каждой группы запланирована возможность как отдельного входа, так и входа через общие помещения», — отмечала тогда главный архитектор Омской области, заместитель министра строительства Наталья Старченкова.
О сроках начала строительства и дате воплощения проектов в жизнь пока не сообщается.