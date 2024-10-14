Проекты школы в Омске и детского сада в «Ясной поляне» прошли госэкспертизу

«Проектом предусмотрены максимально компактные планировочные решения, позволяющие сэкономить средства на возведении строительных объёмов и на дальнейшей эксплуатации здания. Фасад имеет лаконичное решение. На основном светлом тоне фасада яркими цветовыми акцентами выделены окна и входная группа. Для обеспечения потребности в круглогодичной инсоляции помещений спортивного зала и музыкального зала проектом предусмотрены современные зенитные фонари. Для каждой группы запланирована возможность как отдельного входа, так и входа через общие помещения», — отмечала тогда главный архитектор Омской области, заместитель министра строительства Наталья Старченкова.