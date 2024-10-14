Житель Стерлитамака после смерти жены один воспитывает пятерых маленьких детей. Волонтеры просят ему помочь

В башкирском Стерлитамаке многодетному отцу-одиночке пришлось уволиться с работы, чтобы заниматься детьми, в том числе ухаживать за ребенком-инвалидом. Историю семьи «КП-Уфа» рассказала руководитель кризисного центра «Радуга добра» Регина Биргулиева.
ТРАГЕДИЯ В СЕМЬЕ.
В феврале этого года в многодетной семье случилось горе — от онкологии умерла жена Николая Жунтова. На руках 45-летнего мужчины остались пять детей — два сына и три дочери, одна из которых является инвалидом-колясочником и нуждается в уходе. У девочки с рождения диагностирован ДЦП из-за неправильного положения плода. Все дети стерлитамакца несовершеннолетние: 13-летний Николай, 12-летние сестры-близнецы, 10-летняя девочка и 6-летний мальчик, который посещает детский сад.
До болезни и смерти супруги мужчина всегда сам зарабатывал и обеспечивал семью, работая начальником в строительной фирме. Семья справлялась. Последние три года мать пятерых детей лечилась, прошла четыре химиотерапии, но, к несчастью, зимой женщины не стало. После похорон супруги Николаю пришлось уволиться с работы, чтобы заботиться о детях, и в семье настали трудные времена. Еще до кончины жены мужчина затеял ремонт в частном доме, где они проживают, однако средств, чтобы закончить расширение жилья, попросту не хватило.
Трудности также возникли, когда Николаю было отказано в пособии, так как на момент смерти супруги семья не считалась малоимущей. По закону государство ничем не может помочь вдовцу. Сейчас дети получают 12000 рублей пенсию по потере кормильца на каждого, но этих средств катастрофически не хватает, чтобы прокормить большую семью. Практически все средства уходят на оплату спортивных секций детей и ремонт в доме. Помещение необходимо подготовить к зиме и утеплить.
— В доме из-за ремонта проблемы с коммуникациями и из-за этого мужчине приходится возить детей мыться к родственникам, — рассказывает Регина, — Стирать вещи тоже к родным возит, потому что нет денег, чтобы вызвать очистную машину для выгребной ямы.
НУЖНА ПОМОЩЬ.
Мужчина владеет старенькой «Волгой», на которой возит детей, но и машина сейчас сломалась и требует ремонта и очередных вложений. Николай сильно из-за этого переживает, так как детей необходимо возить в школу, секции и еще одну дочку на реабилитацию вместе с инвалидной коляской. Поломка легковушки серьезно осложнила жизнь стерлитамакцу. Сейчас кризисный центр помогает возить девочку.
— Семья хорошая, но никто не думал, что так получится, — говорит руководитель кризисного центра. — Супруга умерла, и абсолютно всё легло на его плечи. В секциях бесплатно никто детей обучать не берется.
Николай очень любит своих детей и заботится о них, но оставшись без поддержки жены, в одиночку мужчине тяжело справляться.
Сам глава семейства просит даже не денег, а помощи с ремонтом автомобиля и в доме. По словам Регины Биргулиевой, у мужчины просто нет сил, чтобы выполнить ремонт самому и средств, чтобы нанять специалистов. Просьбу о помощи Регина опубликовала в социальных сетях в надежде, что коллективно удастся помочь семье.
— Нужны рабочие руки. Может, кто-то отзовется на просьбу о помощи, — говорит Регина. — Материалы доделать дом у Николая есть, только рук не хватает успеть доделать дом, чтобы зимой дети не мерзли.
Помочь многодетной семье можно через кризисный центр «Радуга добра» по номеру телефона: 8 919 616 60 26 или оказать помощь по номеру карты: 5469060024175025 Регина Фанусовна (С пометкой ДОБРО).