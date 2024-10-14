Житель Стерлитамака после смерти жены один воспитывает пятерых маленьких детей. Волонтеры просят ему помочь

До болезни и смерти супруги мужчина всегда сам зарабатывал и обеспечивал семью, работая начальником в строительной фирме. Семья справлялась. Последние три года мать пятерых детей лечилась, прошла четыре химиотерапии, но, к несчастью, зимой женщины не стало. После похорон супруги Николаю пришлось уволиться с работы, чтобы заботиться о детях, и в семье настали трудные времена. Еще до кончины жены мужчина затеял ремонт в частном доме, где они проживают, однако средств, чтобы закончить расширение жилья, попросту не хватило.