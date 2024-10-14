Подобрана оптимальная методика изучения океанических вихрей в Арктике

Сандалюк и его коллеги проверили, можно ли использовать результаты этих расчетов для точного прогнозирования того, в каких морских регионах Арктики, соседствующих с кромкой ее льдов, будут возникать океанические вихри. Для этого ученые получили два реанализа для пролива Фрама, разделяющего Шпицберген и Гренландию, и применили эти данные для составления прогноза, после чего сравнили результаты расчетов со спутниковыми замерами, которые проводились на его территории в январе 2023 года.