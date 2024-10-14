Подобрана оптимальная методика изучения океанических вихрей в Арктике

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Российские ученые выяснили, что существующие глобальные компьютерные модели океана можно использовать вместе с данными спутниковых наблюдений для детального изучения того, как возникают и эволюционируют вихри у кромки ледового покрова в Арктике. Эти расчеты улучшат представления ученых о том, как океанические вихри влияют на арктический климат, сообщил Центр научной коммуникации МФТИ.
«В настоящий момент основным источником данных о вихревой динамике в прикромочной зоне является данные спутниковых радаров с синтезированной апертурой. Однако такие измерения нерегулярны, сложны в обработке и интерпретации и не обеспечивают достаточного покрытия. Российские ученые предложили для этой цели комбинированный подход», — говорится в сообщении.
В рамках этого подхода, разработанного группой российских исследователей под руководством старшего научного сотрудника лаборатории арктической океанологии МФТИ (Долгопрудный) Никиты Сандалюка, ученые предложили совместить данные, которые получают спутники, оснащенные радарами с синтезированной апертурой, и так называемые глобальные модельные реанализы.
Так океанологи называют особые наборы данных, которые занимают промежуточное положение между чистым компьютерным моделированием и полноценными результатами наблюдений при помощи наземных и орбитальных инструментов. Как правило, для получения реанализа исследователи особым образом дополняют и расширяют собранные эмпирические данные при помощи глобальных компьютерных моделей, описывающих Мировой океан или другие природные объекты.
Сандалюк и его коллеги проверили, можно ли использовать результаты этих расчетов для точного прогнозирования того, в каких морских регионах Арктики, соседствующих с кромкой ее льдов, будут возникать океанические вихри. Для этого ученые получили два реанализа для пролива Фрама, разделяющего Шпицберген и Гренландию, и применили эти данные для составления прогноза, после чего сравнили результаты расчетов со спутниковыми замерами, которые проводились на его территории в январе 2023 года.
По словам исследователей, проведенные ими расчеты в целом воспроизвели структуру и направление вращения океанических вихрей, существовавших в то время у кромки ледового покроя Арктики, а также дали им возможность проследить за их эволюцией в разные периоды времени. Это, как считают ученые, говорит в пользу того, что созданный ими комбинированный подход можно использовать для изучения вихревых образований в прикромочных ледовых зонах в Арктике.