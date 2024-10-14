Прорыв теплотрассы остановил благоустройство сквера в Севастополе

Как сообщила и. о. директора департамента городского хозяйства Наталья Гуляева, благоустройство сквера у Центрального рынка на улице Одесской не завершают в срок в связи с аварией на теплосети.
«Не завершено по причине того, что у нас там проходит теплотрасса, и когда Севтепло (ГУП “Севтеплоэнерго” — ред.) проводило пусконаладочные работы, там был порыв и пошла протечка. В связи с этим, пока работы там не закончили — а они закончили на прошлой неделе, — подрядчик на этот сквер в полном объеме не выходил», — сказала Гуляева.
Комментируя доклад, губернатор Михаил Развожаев поинтересовался, был ли поставлен временный хомут на трубу или ее полностью заменили. Уточнить это Гуляева затруднилась: «Должны были капитально все устранить», — отметила она.
В ответ глава города поручил решить вопрос капитально, прежде чем возвращаться к благоустройству.
«Хомут поставят — выйдет подрядчик, и потом оно снова рванет. Вы же исполняете обязанности директора департамента, разберитесь, что происходит. Надо предусмотреть, значит, на этом участке полностью замену трубы, время есть еще», — поручил глава города.
Ранее гендиректор Государственного унитарного предприятия (ГУП) Республики Крым «Крымтеплокоммунэнерго» Дмитрий Прилипко рассказал о причинах прорывов теплотрасс в Крыму и новых способах борьбы с утечками.