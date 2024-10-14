Прорыв теплотрассы остановил благоустройство сквера в Севастополе

«Не завершено по причине того, что у нас там проходит теплотрасса, и когда Севтепло (ГУП “Севтеплоэнерго” — ред.) проводило пусконаладочные работы, там был порыв и пошла протечка. В связи с этим, пока работы там не закончили — а они закончили на прошлой неделе, — подрядчик на этот сквер в полном объеме не выходил», — сказала Гуляева.