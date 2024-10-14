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Пограничники обыскали дом белоруса и изъяли беспилотник с резиновым тросом

Под Вороново белорус прятал дома самодельный БПЛА, его нашли пограничники
Источник: Комсомольская правда

Военнослужащие Лидского погранотряда изъяли беспилотник у сельчанина в Вороновском районе, рассказали в телеграм-канале Госпогранкомитета.

В ГПК обратили внимание на то, что 11 октября лидскими пограничниками был изъят у граждан еще один беспилотник. Беспилотный летательный аппарат мультироторного типа кустарного производства был обнаружен в доме жителя агрогородка Дотишки, что в Вороновском районе. Также дома у белоруса нашли и изъяли резиновый трос, пульт дистанционного управления и аккумуляторную батарею.

— Предметы изъяты и доставлены в Лидский погранотряд, ведется дальнейшее разбирательство, — прокомментировали в ведомстве.

С начала года лидские пограничники изъяли уже 12 беспилотников.

Напомним, недавно президент Беларуси Александр Лукашенко изменил указ о полетах авиамоделей и беспилотников в Беларуси.

Тем временем очереди грузовых фур исчезли на границе Беларуси с Польшей.

А МТЗ начнет серийный выпуск топоров, которые оценил Лукашенко.