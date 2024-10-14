Пограничники обыскали дом белоруса и изъяли беспилотник с резиновым тросом

В ГПК обратили внимание на то, что 11 октября лидскими пограничниками был изъят у граждан еще один беспилотник. Беспилотный летательный аппарат мультироторного типа кустарного производства был обнаружен в доме жителя агрогородка Дотишки, что в Вороновском районе. Также дома у белоруса нашли и изъяли резиновый трос, пульт дистанционного управления и аккумуляторную батарею.