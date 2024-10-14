«С мужем познакомились у метро, а о детях уже задумываемся!» Невестка выходца из Беларуси Тарзана и Наташи Королевой рассказала о муже и будущих детях

Мелисса Волынкина — жена сына выходца из Беларуси Тарзана и певицы Наташи Королевой Архипа Глушко — рассказала фолловерам о знакомстве с будущим мужем, своих родителях и том, когда в семействе можно ждать прибавления. Впрочем, обо всем по порядку.
Меалисса Волынкина, которая не так давно вышла замуж за сына звездной пары Тарзан-Королева Архипа Глушко, в последнее время активно увеличивает число своих подписчиков в соцсети. Число их уже измеряется тысячами, ну, а сама Мелисса не так давно предложила фолловерам сеанс откровенности: предложила задавать вопросы, пообещав на все ответить предельно честно.
Подписчиков дважды просить было не нужно — вопросы полетели. Мелисса рассказала, что познакомилась с будущим мужем не в клубе, как считали многие, а на дружеской встрече — ее организовали общие друзья молодых людей.
Фолловеры, будучи последовательными, спросили девушку о том, часто ли она бывает на своей родине. «Хотелось бы чаще», — констатировала она.
Спросили о детстве: Мелисса показала атмосферный зимний снимок — мороз, шапки, шарфы и абсолютное счастье в глазах.
Ну, а счастлива ли она сейчас? Этот вопрос тоже был задан.
Выяснилось, что не так давно отправившаяся под венец Мелисса в этом самом состоянии счастье пребывает до настоящего момента. Продолжать в этом духе — этого девушке тотчас и пожелали.
Спрашивали у Мелиссы и о ее родственниках: она призналась, что ей, к счастью, никогда не было стыдно за них.
Что касается дня свадьбы, то по разным причинам на церемонии смог присутствовать только ее брат, хотя она «думала, что этот день со мной будет больше человек».
Мелисса в очередной раз констатировала, что ее родственники не хотят никакой публичности, а мама и вовсе даже фотографироваться не любит.
Поинтересовались у Мелиссы, которую по паспорту зовут Анной, почему она стала называть себя именно так.
«Мелисса — это не псевдоним. Это имя, которое выбрала я», — ответила девушка, поставив восклицательный знак.
К слову, сейчас Мелисса, которая некоторое время работала в сфере стриптиза, уже сменила род занятий. «Я визажист и стилист по волосам», — ответила она на соответствующий вопрос.
Ну и про детей, конечно же, подписчики-подписчицы не спросить не могли.
«Когда деток уже?», — не самый тактичный вопрос был задан. Мелисса в ответ показала клетку с попугаями.
«Уже завели троих. Пока что хватит», — написала она, поставив заливисто хохочущие смайлы.
Напоследок Мелисса высказалась о скандальной истории, которая, в свое время до глубины души возмутила ее свекровь Наташу Королеву: некоторое время назад журналисты пытались взять интервью у родителей девушки. Сюжет по ТВ вышел, ну, а Мелисса ответила так: «Они ради сюжета пойдут на что угодно, лаже на грязь и обман. Вообще-то я очень хотела видеть свою семью на свадьбе, но они не смогли приехать, поэтому, как только будет возможность, я поеду к ним», — обрисовала ближайшие планы девушка.
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