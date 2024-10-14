«С мужем познакомились у метро, а о детях уже задумываемся!» Невестка выходца из Беларуси Тарзана и Наташи Королевой рассказала о муже и будущих детях

Меалисса Волынкина, которая не так давно вышла замуж за сына звездной пары Тарзан-Королева Архипа Глушко, в последнее время активно увеличивает число своих подписчиков в соцсети. Число их уже измеряется тысячами, ну, а сама Мелисса не так давно предложила фолловерам сеанс откровенности: предложила задавать вопросы, пообещав на все ответить предельно честно.