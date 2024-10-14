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Лучшие фото 14 октября

Новости Mail представляют лучшие снимки, сделанные ведущими фотожурналистами мировых и российских информационных агентств.

Голуби у статуи Гуаньинь — божества, почитаемого в буддизме, — в храме в тайваньском Цзилуне. Ранее Китайская народно-освободительная армия провела военные учения около Тайваня. Маневры «Совместный меч — 2024» прошли вокруг всей его территории.

Источник: Reuters

Пастор Х. Дж. Шон Мун из церкви «Всемирный мир и единение» выступает на фестивале свободы Rod of Iron, который организаторы называют «крупнейшим открытым митингом за ношение оружия в Америке».

Источник: Reuters

Отходы, застрявшие на плотине реки Неретва. В русло реки попало много мусора из-за оползней, вызванных проливными дождями и наводнениями в боснийском Грабовице.

Источник: AP 2024

Пожар в палаточном лагере во дворе больницы мучеников Аль-Аксы после того израильского удара по Дейр-эль-Балахе в секторе Газа.

Источник: AP 2024

Комета C/2023 A3 (Цзыцзиньшань — ATLAS), наблюдаемая в небе в Новосибирской области. 12 октября начался период наилучших условий видимости кометы в Северном полушарии.

Источник: РИА "Новости"

Женщина во время снегопада на одной из улиц Москвы. В столичном регионе сегодня утром произошло резкое похолодание и может выпасть до 15% месячной нормы осадков.

Источник: РИА "Новости"

Водно-болотные угодья Цячуань на Желтой реке в китайском Вэйнане.

Источник: IMAGO/CFOTO

Сотрудник «Гормоста» во время консервации фонтана на зимний период в московском парке «Царицыно».

Источник: Михаил Терещенко/ТАСС