Очередной беспилотник изъят в приграничье

В Беларуси с 1 апреля действует указ, регламентирующий все вопросы, связанные с беспилотниками. Запрещены эксплуатация, изготовление и использование БПЛА без специального разрешения. Также незаконным является хранение и использование беспилотников в пограничной зоне, что влечет за собой административную ответственность по статье 24.19 КоАП (штраф до 50 базовых величин).