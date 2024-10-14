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Очередной беспилотник изъят в приграничье

Найденный самодельный беспилотник пограничники у гражданина изъяли, проводится разбирательство.

МИНСК, 14 окт — Sputnik. Лидские пограничники изъяли в Вороновском районе самодельный квадрокоптер, сообщили в Государственном пограничном комитете Беларуси.

Отмечается, что владелец БПЛА был задержан военнослужащими погранотряда 11 октября в агрогородке Дотишки (Вороновский район).

«В результате осмотра его дома обнаружены беспилотный летательный аппарат мультироторного типа кустарного производства, а также резиновый трос, пульт дистанционного управления и аккумуляторная батарея», — говорится в сообщении ГПК.

Найденный квадрокоптер был изъят и доставлен в погранотряд, по факту ведется разбирательство.

С начала текущего года лидские пограничники выявили уже 12 БПЛА, последний случай произошел 29 сентября в Вороновском районе — для принудительной посадки беспилотника у границы с Литвой пришлось применить оружие.

В Беларуси с 1 апреля действует указ, регламентирующий все вопросы, связанные с беспилотниками. Запрещены эксплуатация, изготовление и использование БПЛА без специального разрешения. Также незаконным является хранение и использование беспилотников в пограничной зоне, что влечет за собой административную ответственность по статье 24.19 КоАП (штраф до 50 базовых величин).