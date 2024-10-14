Нобелевскую премию по экономике вручили за исследования причин благосостояния

«В состав жюри должны входить представители всех стран мира: как минимум, в нем должны быть и ученые, и дипломаты, и журналисты, и представители бизнес-сообщества. Критерии оценивания должны четкими, конкретными, понятными и комплексными. Они должны включать как общий список (для всех направлений), так и специфический (в зависимости от конкретного направления). ~Считаю, что в рамках БРИКС нужно запустить свою премию, аналогичную Нобелевской~. Это позволило бы активизировать научные исследования по различным сферам деятельности, в том числе посредством коллабораций ученых из разных стран. В итоге эффект был бы комплексным ошеломительным: и в части развития науки, и в части развития взаимоотношений между странами, и в части прорывных открытий», — заключил Балынин.