В Ростове-на-Дону завершили благоустройство сквера «Пионерский»

В Ростове-на-Дону с опережением срока завершили благоустройство сквера «Пионерский» на улице Профсоюзной. Об этом сообщил глава городской администрации Алексей Логвиненко.
По словам сити-менеджера, в сквере уложили тротуар, обустроили безопасную детскую площадку, установили урны, скамейки и смонтировали освещение. Территорию украсили новыми деревьями и кустарниками, также были высажены цветы-многолетники и засеян газон.
Всего на обустройство сквера потратили 42 млн рублей, эти деньги поступили из федерального, регионального и городского бюджетов.
— Теперь в Ростове появилось еще одно комфортное место для отдыха и прогулок. Надеюсь, обновленное пространство придется по душе жителям всех возрастов, — написал в своем телеграм-канале Алексей Логвиненко.
Добавим, за обновление парковой зоны ростовчане проголосовали в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» и областного конкурса по выбору приоритетных для благоустройства территорий.