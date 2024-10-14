Электронные больничные появятся в Беларуси

Специалист напомнила, что в сентябре 2024 в мобильном приложении ФСЗН появились параметры, используемые для расчета пособия по временной нетрудоспособности. Теперь работник по каждому своему больничному листу может ознакомиться с расчетными величинами для его назначения, а именно размером среднедневного заработка и продолжительностью уплаты обязательных страховых взносов в бюджет ФСЗН.