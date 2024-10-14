Дептранс Москвы из-за снега порекомендовал пересесть на общественный транспорт

Ночь на 14 октября стала самой холодной за весь месяц, сообщила главный специалист агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова. Она отметила, что в районе ВДНХ температура опускалась до 2,4 градуса.
В Подмосковье из-за ухудшения погодных условий водителей призвали проявлять внимательность и осторожность. По данным «Автодора», мокрый снег ожидается на трассах М-1 «Беларусь», М-3 «Украина», М-4 «Дон», М-11 «Нева» и М-12 «Восток».
Кроме того, в областном Минтрансе предупредили, что ночью температура воздуха может опуститься до 0 градусов. До вторника в Москве и Подмосковье будет действовать желтый уровень опасности.