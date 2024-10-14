В омские вузы поступило более 1000 целевиков

В региональном минобре подвели итоги вступительной кампании 2024 года. Тема обсуждалась на Омском совете ректоров.
Как сообщили в министерстве образования Омской области, в омские вузы ы этом году поступили более 20 тысяч студентов. Наиболее популярные направления, в том числе среди иностранных абитуриентов, — инженерные и технические.
«В этом году в Омск поступили 2 918 иностранных граждан: больше всего из Казахстана, Индии, Узбекистана, Киргизии, Китая, Таджикистана, Туркменистана, Белоруссии и Азербайджана», — отметил министр образования Омской области Иван Кротт.
По квотам на целевое направление в вузы Омска поступили 1 310 человек. Больше всего мест для целевиков выделили Омский государственный медицинский университет (385), Омская академия МВД (260), Омский государственном аграрном университете имени П. А. Столыпина (245), Омском государственный технический университет (188), Омский государственный педагогический университет (111) и Омский государственный университет путей сообщения (101).