Монсон женился в Уфе по мусульманскому обряду

«Мы поженились по мусульманским обычаям в одной из мечетей Уфы 7 октября. Поскольку мы с Джеффом не выносим личную жизнь на публику, то обряд венчания прошел довольно скромно. А торжественную свадьбу с многочисленными гостями планируем провести в 2025 году, скорее всего, весной», — рассказал РИА Новости супруга бойца.