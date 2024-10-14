Монсон женился в Уфе по мусульманскому обряду

МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Боец смешанных единоборств (ММА) Джефф Монсон женился по нормам ислама, венчание (никах) совершено в главной мечети Уфы, свадьбу с приглашением гостей молодожены планируют через полгода, сообщила РИА Новости жена спортсмена Екатерина.
«Мы поженились по мусульманским обычаям в одной из мечетей Уфы 7 октября. Поскольку мы с Джеффом не выносим личную жизнь на публику, то обряд венчания прошел довольно скромно. А торжественную свадьбу с многочисленными гостями планируем провести в 2025 году, скорее всего, весной», — рассказал РИА Новости супруга бойца.
По ее словам, они хотят завести одного ребенка. «Надеемся, что Бог подарит нам это счастье», — добавила Екатерина.
Джефф Монсон принял ислам летом 2024 года во время приема по случаю Курбан-байрама в Москве, организованного Европейским мусульманским форумом.