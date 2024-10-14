Стала известна дата запуска двухэтажного поезда «Аврора» между Москвой и Санкт-Петербургом

Отправка поезда запланирована дважды в день, в 06:00 и в 13:50. В состав поезда войдут 15 вагонов, оборудованных в соответствии с современными требованиями. В поездах установлены биотуалеты, кондиционеры. Ценные вещи пассажиры смогут перевозить в сейфах, а свои мобильные телефоны и другие гаджеты подзаряжать в розетках в вагонах.