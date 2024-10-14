Стала известна дата запуска двухэтажного поезда «Аврора» между Москвой и Санкт-Петербургом

Отправка поезда запланирована дважды в день, в 06:00 и в 13:50. В состав поезда войдут 15 вагонов, оборудованных в соответствии с современными требованиями. В поездах установлены биотуалеты, кондиционеры. Ценные вещи пассажиры смогут перевозить в сейфах, а свои мобильные телефоны и другие гаджеты подзаряжать в розетках в вагонах.
Отдельные места в вагонах двухэтажных составов предусмотрены для маломобильных пассажиров. Родители при желании смогут перевозить детей в специально оборудованных детских купе. Места для маленьких пассажиров оформлены в привлекательном ярком дизайне.
По информации РЖД, каждый поезд сможет за один рейс перевозить более тысячи пассажиров. Продажа билетов на «Аврору» началась в понедельник, 14 октября. Купить билеты на двухэтажный поезд из Москвы в Санкт-Петербург и обратно можно на официальном сайте РЖД, в мобильном приложении «РЖД Пассажирам» и в кассах вокзалов.
Помимо Санкт-Петербурга, с конца декабря 2024 года двухэтажные поезда начнут ходить из российской столицы и в Челябинск. Сегодня, 14 октября, отправился первый двухэтажный поезд из Москвы в Новороссийск.