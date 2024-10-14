С первым снегом? Погода в Крыму в октябре не перестает удивлять

Во вторник, 15 октября, погода на полуострове еще будет более-менее теплой. Днем ожидается от 14 до 19 градусов со знаком плюс. Ветер будет северо-восточный, до 13 метров в секунду. Ночью в восточных районах Крыма пройдет небольшой дождь, но преимущественно будет без осадков.