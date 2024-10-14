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С первым снегом? Погода в Крыму в октябре не перестает удивлять

В Крыму ожидается мокрый снег 18 октября.

Сейчас в Олбани: +8° 0 м/с 93% 744 мм рт. ст. +7°
Источник: Комсомольская правда

В Крым пришла настоящая осень. С начала недели на полуострове царят дожди и пасмурная погода. Оно и немудрено — на дворе, как никак, середина октября! Но на этом сюрпризы не заканчиваются.

Как рассказали в пресс-службе регионального гидрометцентра, на полуострове привычного тепла уже можно не ждать. Будет дождливо, ветрено, а кое-где даже пойдет снег!

ОСЕННЕЕ НЕНАСТЬЕ.

Во вторник, 15 октября, погода на полуострове еще будет более-менее теплой. Днем ожидается от 14 до 19 градусов со знаком плюс. Ветер будет северо-восточный, до 13 метров в секунду. Ночью в восточных районах Крыма пройдет небольшой дождь, но преимущественно будет без осадков.

Ситуация изменится в среду, 16 октября. Уже днем пойдут дожди, местами лить будет как из ведра. Но мало-мальски теплая погода останется — до +17 градусов.

«В четверг, 17 октября, местами пройдут дожди. Ветер северо-восточный 15−20 метров в секунду. Температура воздуха ночью 3−8 градусов со знаком плюс, днем +10..+15», — подчеркнули в пресс-службе Крымского гидрометцентра.

ЗИМА НАЧИНАЕТСЯ С ГОР.

А вот уже в пятницу, 18 октября, осень окончательно покажет свой характер. Будет холодать и дальше, столбики термометра опустятся до +2 градусов ночью. Днем чуть теплее — от +9 до +14. Но что по осадкам?

«Временами дожди, в горах с мокрым снегом. Ветер северо-восточный 15−20 метров в секунду», — огорошили синоптики.

Что ж, кажется, пора доставать теплые куртки?

ЧТО ПО ВОДЕ?

Хоть температура воздуха отчаянно намекает на приближение зимы, море в Крыму не сильно спешит остывать. Так, в Евпатории и Севастополе температура воды составит рекордные +21, в Алуште и Ялте — +22…+23! Керченский пролив и Азовское море порадуют чуть меньшими температурами — до +18 градусов.