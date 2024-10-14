Шерстистые носороги и гигантские олени: Вспоминаем времена, когда по Дону гуляли мамонты

Когда-то в далекие времена на территории современной Ростовской области по земле ходили не только жирафы, слоны и зебры, но и мамонты с бизонами. Их окаменелые остатки до сих пор находят в окрестностях Ростова. А посмотреть на них теперь можно в Ростовском областном краеведческом музее.
МАМОНТ, КАК В ЯКУТИИ.
Если 2,5 миллиона лет назад на Дону климат был схож с саванной, то уже в позднее оледенение здесь было примерно, как в тундре. Тогда и появилась снежная холодная зима с ветром. Но, по словам экскурсовода, были и другие времена.
— Ледник не дошел до территории нижнего Дона, поэтому у нас нет зон с вечной мерзлотой, как в Якутии или на Крайнем Севере, где есть институт вечной мерзлоты, и где строят дома на сваях. Там, в мерзлоте, и мамонты хорошо сохранились. Также у нас нет торфяников, как в Москве: в таких болотах окаменелости тоже хорошо сохраняются.
Но и у нас есть находки позднего оледенения, когда была мамонтовая фауна. Хотя они достаточно редки и случайны.
Изменился не только климат, но и животные. Больше в Ростовской области не бегали резвые зебры, не промышляли гиены, а жирафы не ели сочных листочков на деревьях. Теперь донская земля стала пристанищем мамонта шерстистого. Причем это один из многочисленных видов, которые тогда были на планете. А еще шерстистый мамонт был обнаружен и в Якутии.
— У нас есть фрагмент ребра, пяточная кость и фрагмент челюсти. Причем это был очень пожилой мамонт. Сохранился и его зуб. И, если посмотреть на его структуру, то она гораздо плотнее и, в отличие от зуба слона Громова, который обитал на Дону в период раннего оледенения и питался только лиственно-веточным кормом во времена донской саванны, зубы мамонта уже были приспособлены для жесткой, твердой и сухой пищи, которую надо было перетирать.
— Также у мамонта были изогнутые бивни, которые позволяли отколупывать сухую траву из-под корки снега и льда.
СТОЯНКА ПЕРВОБЫТНОГО ЧЕЛОВЕКА И ШЕРСТИСТЫЕ НОСОРОГИ.
Недалеко от Батайска, в карьере возле Цыганского озера, в 2011 году был обнаружен фрагмент лопатки пещерного медведя. Питался косолапый тоже растительной пищей.
Были и олени. Вот, к примеру, экскурсовод демонстрирует гигантские рога. А был еще и большерогий: с рогами по два метра с каждой стороны головы. А чтобы держать такую тяжесть, в грудном отделе позвоночника у животного были специальные отростки, куда крепились сильные мышцы.
— Его еще называют ирландским лосем. Так как в Ирландии в торфяных болотах часто попадались окаменелости именно этого оленя.
Когда отступил ледник, появились деревья. И олень с роскошными ветвистыми рогами вымер. Так как в лесу с такими было уже не развернуться, в отличие в степи. Так гигантские олени эволюционировали до современных косуль, пятнистых и благородных оленей.
До позднего оледенения дожил и носорог, но немного в видоизмененной форме. Он оброс шерстью. И стал называться шерстистым. От него в музее сохранилась задняя часть черепа и два фрагмента ног.
— Шерстистый носорог не имел врагов. Все потому, что у него была очень толстая шкура, которую невозможно было прокусить. А еще его не мог убить человек.
Дело в том, что около 50 тысяч лет назад на территории нижнего Дона появился человек современного типа. Его стоянка была обнаружена между хутором Хапры и Недвиговкой в Мясниковском районе Ростовской области. Ее еще называют каменной балкой. Это племя человека современного типа использовало орудие с остроконечниками каменными и костяными. И эти орудия, по словам экскурсовода, не могли пробить шкуру шерстистого носорога.
— Питался тот жесткой, твердой и сухой пищей, как и шерстистый мамонт. Рога ему нужны были, чтобы из-под снега и льда добывать себе пищу.
СУРКИ И ОХОТНИКИ НА БИЗОНОВ.
Жила в этот период и кабаллоидная лошадь. Названа она была от слова «caballero», которое означает всадник.
— Этот вид лошади схож с современным тарпаном, подвидом дикой лошади. От нее сохранилось два зуба, три позвонка, фрагмент ребра, пяточная кость и кость ноги. Кстати, на кабаллоидную лошадь человек современного типа уже охотился.
Степной сурок тоже появился в период позднего оледенения. Сохранилась окаменелость его черепа. Появились вместе с ним и обыкновенный волк, и обыкновенная лисица. Также встречались осетровые рыбы и сомы.
— Появляются в это время и охотники на бизонов. На местах выгребных ям до сих пор находят фрагменты скелета окаменелости первобытного бизона. Причем его популяция была очень большой. Обитали бизоны не только на Дону, но и в восточной Европе, и в западной. Бизон достигал два метра в холке, плюс рога — почти два метра. А весил полторы тонны. Развивал скорость от 40 до 60 километров в час.
С помощью огня люди загоняли сильное животное к балкам и оврагам. Тот падал, ломал хребет и ногу. Потом туша разделывалась. Так племя было обеспечено едой и одеждой. А его жилы использовали, чтобы приматывать остроконечники.
— Дожили бизоны до 10 тысяч лет тому назад. И оставили после себя европейских зубров и американских бизонов.
Кстати, те фрагменты бизона, которые есть в ростовском музее, были обнаружены в 1951 году в реке Дон, когда строили Цимлянское водохранилище.