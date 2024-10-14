Шерстистые носороги и гигантские олени: Вспоминаем времена, когда по Дону гуляли мамонты

— У нас есть фрагмент ребра, пяточная кость и фрагмент челюсти. Причем это был очень пожилой мамонт. Сохранился и его зуб. И, если посмотреть на его структуру, то она гораздо плотнее и, в отличие от зуба слона Громова, который обитал на Дону в период раннего оледенения и питался только лиственно-веточным кормом во времена донской саванны, зубы мамонта уже были приспособлены для жесткой, твердой и сухой пищи, которую надо было перетирать.