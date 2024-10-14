Все участки трассы М-4 «Дон» в Ростовской области открыты для движения

В Ростовской области все участки трассы М-4 «Дон» открыты для проезда. Об этом сегодня, 14 октября, сообщили в государственной компании «Автодор».
— Все участки трассы в регионе открыты для движения транспорта. В том числе, альтернативные (бесплатные) участки в Аксайском и Тарасовском районах, — проинформировали водителей.
Ранее автолюбители узнали о временном закрытии дороги хутора Старая Станица. После этого говорилось, что машины якобы не смогут объезжать платную дорогу.
Добавим, также компания «Автодор» опровергла повышение платы за проезд по М-4.