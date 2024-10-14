Последние новости к вечеру 14 октября 2024 года

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к вечеру 14 октября 2024 года.
Песков прокомментировал ядерные учения НАТО в Европе
Начавшиеся на севере Европы учения «Стойкий полдень» (Steadfast Noon) могут способствовать нагнетанию напряженности, заявил пресс-секретарь президента РФ. Дмитрий Песков отметил, что их начали проводить в условиях «горячей войны». Участниками маневров являются войска 13 стран НАТО.
Newsweek: Украина начала частичное отступление от Торецка
Войска Украины начали частичное отступление из города, хотя ожесточенные уличные бои продолжаются. Как пишет Newsweek, у ВСУ в Торецке сложилась «очень тяжелая» ситуация. Город расположен к северу от Авдеевки и к юго-западу от Артемовска.
Путин подписал закон, ужесточающий наказание за сокрытие госномеров
В России увеличили срок лишения прав за скрытые номера машины. Теперь водителей будут лишать прав на срок от года до полутора лет. При этом спецустройство, использованное для маскировки номера, будет конфисковано.
Минфин подтвердил планы индексации зарплат бюджетников
Минфин России подтвердил планы индексации зарплат бюджетников — врачей, учителей, медработников и так далее — с учетом роста доходов регионов. На это будет выделено, в том числе, 114 млрд рублей, сообщил министр Антон Силуанов на заседании Госдумы.
Блогер Литвин арестован на 13 суток за драку на матче Медиалиги
Суд арестовал блогера Михаила Литвина на 13 суток за нападение на болельщика во время матча Медиалиги. Литвин признал вину, раскаялся и получил полугодовую дисквалификацию от Медиалиги.