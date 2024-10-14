Сборы «Джокера 2» дошли до $165 млн, фильм не окупится

В известной степени все это делает «Безумие на двоих» идеальным сиквелом: ~в первой части речь шла про человека, который сначала мечтал всем понравиться, а затем вроде как нравился, но во второй выясняется, что понравился не прямо-таки он — а так и не больно-то уж хочется.~ Еще смешнее то, что предыдущая картина — кажется, случайно — предсказывала реакцию на себя со стороны отдельных своеобразно мыслящих граждан (я не совсем ультраправых американцев имел в виду, когда пять лет назад писал, что люди будут без зазрения совести называть «Джокера» своим любимым фильмом, но в результате произошла некоторая, так скажем, балабановщина). И вторая — кажется, намеренно — проделывает то же самое. Смертельных проклятий «Безумие на двоих», конечно, не заслуживает, но теперь, похоже, у него есть шанс прийтись по душе разве что скромному кругу лиц, которым: а) вообще есть дело до продолжения ленты, не нуждающейся ни в каком продолжении; б) герой фильма «Джокер» не представляется ролевой моделью. Да и то с оговорками.