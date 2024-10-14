В Аксае за 210,9 млн рублей капитально отремонтируют детский сад «Журавлик»

В Аксае планируют капитально обновить детский сад № 5 «Журавлик», который не ремонтировался больше 50 лет. На эти цели должны потратить 210,9 млн рублей, сообщила в Telegram вице-спикер Госдумы Виктория Абрамченко.
— Проект получил положительное заключение госэкспертизы. Ремонт займет 16 месяцев. Буду контролировать финансирование из областного бюджета, — проинформировала Виктория Абрамченко.
На выделенные средства собираются обновить инженерные сети и конструкцию здания, а также площадки для прогулок. К концу ремонта в дошкольное учреждение получит новый инвентарь и оборудование.
Добавим, по словам Виктории Абрамченко, также планируется ремонт актового зала новочеркасской школы № 5 имени Георгия Сорокина. На реализацию инициативы из областного бюджета выделят 2,3 млн рублей.
Напомним, ранее вице-спикер Госдумы опровергла строительство АЭС в Новочеркасске.