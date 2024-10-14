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Белорусы могут сообщить в КГК о несвоевременной выплате зарплаты

14 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусы 15—16 октября могут обратиться в Комитет госконтроля по вопросу несвоевременной выплаты заработной платы. Об этом БЕЛТА сообщили в КГК.

Источник: AP 2024

Работники организаций всех форм собственности могут сообщить представителям контрольного ведомства информацию о случаях несвоевременной выплаты зарплаты.

Звонки принимаются с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00 на короткий номер 191.

Также направить информацию можно в чат-бот Telegram-канала Комитета госконтроля.

Каждое обращение будет изучено.