Работники организаций всех форм собственности могут сообщить представителям контрольного ведомства информацию о случаях несвоевременной выплаты зарплаты.
Звонки принимаются с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00 на короткий номер 191.
Также направить информацию можно в чат-бот Telegram-канала Комитета госконтроля.
Каждое обращение будет изучено.
Белорусы могут сообщить в КГК о несвоевременной выплате зарплаты
14 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусы
Работники организаций всех форм собственности могут сообщить представителям контрольного ведомства информацию о случаях несвоевременной выплаты зарплаты.