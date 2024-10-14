Белорусы могут сообщить в КГК о несвоевременной выплате зарплаты

Работники организаций всех форм собственности могут сообщить представителям контрольного ведомства информацию о случаях несвоевременной выплаты зарплаты.



Звонки принимаются с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00 на короткий номер 191.



Также направить информацию можно в чат-бот Telegram-канала Комитета госконтроля.



Каждое обращение будет изучено.