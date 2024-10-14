Увольнение по уважительной причине, 5 лет работы с уплатой взносов в ФСЗН, регистрация в службе занятости за 30 дней после увольнения. Минтруда назвало три условия выплаты пособий по безработице в Беларуси

Минтруда и соцзащиты Беларуси озвучило три новых обязательных условия выплаты пособий по безработице в связи с подписанием президентом Закона по вопросам занятости населения. Так, чтобы зарегистрироваться на бирже труда и получать пособие по безработице, надо быть уволенным по уважительной причине, зарегистрироваться в службе занятости в течение месяца с даты увольнения. Есть еще одно условие — до регистрации в качестве безработного надо не менее 5 лет состоять в трудовых отношениях с уплатой взносов в ФСЗН.
Меняется и подход к обучению безработных. Теперь только под заказ нанимателя с заключением трехстороннего договора (служба занятости — безработный — наниматель). При этом обученный обязан будет отработать именно у этого нанимателя установленный договором срок. Если же он не выйдет на работу или не отработает весь срок, то будет обязан возместить понесенные государством затраты на его профподготовку.
Мы писали, что назван топ-5 изменений закона о занятости населения, касающихся каждого белоруса (здесь подробнее). Что изменится для незанятых в экономике Беларуси в 2024: база тунеядцев корректируется раз в месяц, новшества для мам, фермеров и ИП, трудовой договор для работающих в России (все подробности здесь).