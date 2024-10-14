Увольнение по уважительной причине, 5 лет работы с уплатой взносов в ФСЗН, регистрация в службе занятости за 30 дней после увольнения. Минтруда назвало три условия выплаты пособий по безработице в Беларуси

Минтруда и соцзащиты Беларуси озвучило три новых обязательных условия выплаты пособий по безработице в связи с подписанием президентом Закона по вопросам занятости населения. Так, чтобы зарегистрироваться на бирже труда и получать пособие по безработице, надо быть уволенным по уважительной причине, зарегистрироваться в службе занятости в течение месяца с даты увольнения. Есть еще одно условие — до регистрации в качестве безработного надо не менее 5 лет состоять в трудовых отношениях с уплатой взносов в ФСЗН.