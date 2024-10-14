Уфимские врачи рассказали, как помочь человеку с головокружением

Врачи уфимской больницы № 5 рассказали, как помочь человеку, который страдает от головокружения. По словам медиков, в первую очередь, необходимо сразу лечь так, чтобы голова, плечи и шея были на подушке. Затем стоит открыть окно и намочить тряпочку холодной водой: ее надо положить на лоб.
Сразу после этого необходимо померить давление и нормализовать его. Если у человека появилось вместе с головокружением и неритмичное сердцебиение, тошнота, многократная рвота, то надо сразу же вызвать врача.
— Если головокружения у вас возникают редко, то просто старайтесь совершать менее резкие движения, но если они повторяются, то обязательно обратитесь к врачу, чтобы узнать причину такого состояния и исключить его из своей жизни, — посоветовали врачи.
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