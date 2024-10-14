Выйдет документалка о The Beatles, спродюсированная Мартином Скорсезе

Лента режиссера Дэвида Тедески запечатлеет первый визит квартета в Америку в 1964-м, уточняет NME. В картину войдут ранее не публиковавшиеся кадры с The Beatles, восстановленные в качестве 4K: закулисную жизнь артистов, концерт коллектива на площадке Coliseum в Вашингтоне и выступления на шоу Эда Салливана. Также зрители увидят интервью с Полом Маккартни, Ринго Старром и людьми, чью жизнь изменила ливерпульская четверка.