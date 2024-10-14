Более 2,2 тысячи жителей Ростовской области переселили из аварийного жилья

План 2024 года по переселению из аварийного жилья в Ростовской области к этому моменту выполнили уже на 76%. Об этом сообщает министерство региональной политики и массовых коммуникаций Дона.
Всего за год из 56 тысяч кв. метров должны расселить 3 тысячи человек. На сегодня из 42,22 тысячи кв. метров переехали уже 2209 человек.
Всего на расселение в 2024 году должны потратить 4,18 млрд рублей. Аварийный фонд имеется в 25 из 55 муниципалитетов Дона.
Реестры с адресами домов, подлежащих сносу или реконструкции, должны быть в открытом доступе на сайтах администраций городов и районов. В этих списках можно найти очередность и сроки расселения, отмечают донские власти.