Время еще есть: Как сфотографировать самую яркую за 17 лет комету, рассказал ростовский астроном

— На протяжении ближайшей недели блеск кометы будет плавно падать, а вот условия ее видимости резко улучшаться: она будет удаляться от Солнца и станет заметна уже на достаточно темном небе. Кроме того, ожидается, что будет увеличиваться и ее хвост. Уже сейчас он составляет порядка 20 градусов, что в 40 раз больше видимого диаметра Луны на небе.