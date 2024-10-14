Время еще есть: Как сфотографировать самую яркую за 17 лет комету, рассказал ростовский астроном

Житель Ростовской области удивил дончан, выложив в «сеть» снимок кометы C/2023 A3 (Цзыцзиньшань ATLAS). До этого, если ее и видели люди в хорошую погоду, то это было аж 80 тысяч (!) лет назад. Фото собрало сотни лайков и комментариев.
Об этой комете, а также о том, как ее лучше всего сфотографировать, «КП — Ростов-на-Дону» рассказал заведующий Астрономической обсерваторией Парка имени Максима Горького Николай Демин.
ДО КОНЦА ОКТЯБРЯ ЕЩЕ МОЖНО УСПЕТЬ.
— Комета C/2023 A3 (Цзыцзиньшань ATLAS) примечательна тем, что стала самой яркой на земном небосклоне за последние 17 лет, с момента видимости кометы C/2006 P1 (Макнота), которую в свое время называли Большой кометой 2007 года.
Сейчас и до конца октября, по словам специалиста, будет наиболее благоприятный период для того, чтобы полюбоваться пролетающим над Землей небесным телом. Оно будет заметно невысоко над горизонтом в юго-западной части небосвода по вечерам сразу после захода Солнца.
— На протяжении ближайшей недели блеск кометы будет плавно падать, а вот условия ее видимости резко улучшаться: она будет удаляться от Солнца и станет заметна уже на достаточно темном небе. Кроме того, ожидается, что будет увеличиваться и ее хвост. Уже сейчас он составляет порядка 20 градусов, что в 40 раз больше видимого диаметра Луны на небе.
Предположительно, продолжил астроном, невооруженным глазом комета будет видна примерно до двадцатых чисел октября, в бинокль ее можно будет пронаблюдать до конца ноября. А в любительский телескоп — примерно до середины декабря.
Однако кометы очень изменчивы и динамичны, потому точно спрогнозировать их яркость на несколько месяцев вперед можно только с некоторой погрешностью.
— Обязательным условием для наблюдения кометы является ясное безоблачное небо. К сожалению, прогнозы синоптиков не радуют: в течение всей ближайшей недели в Ростовской области, ожидаются дожди.
СФОТОГРАФИРОВАТЬ МОЖЕТ ЛЮБОЙ.
— Сфотографировать комету может, в принципе, любой человек. Лучшим выбором для этого будет зеркальный фотоаппарат, установленный на штатив.
Чтобы получились хорошие снимки кометы, специалист посоветовал использовать значительную выдержку — от нескольких секунд. Также надо будет обеспечить устойчивость фотоаппарата во время съемки. Потому без штатива добиться хорошего кадра будет затруднительно.
Если у человека нет зеркального фотоаппарата, то подойдет и камера смартфона. Но снимки на нее получатся менее впечатляющими.
Комету можно снять и на видео. Однако Николай Демин не видит в этом особого смысла — она движется достаточно медленно и запечатлеть это движение на видео все равно не получится. Для этого лучше снять таймлапс (покадровую съемку фото с одного места с последующим объединением в видео — прим. ред.).
ЧТО ЕЩЕ УВИДЕТЬ В НЕБЕ.
Других ярких комет в 2024 году не ожидается. Предположительно, очень яркой могла бы стать комета C/2024 S1 (ATLAS). Но, по последним данным, она распалась на несколько обломков и не будет видна без телескопа.
Значимым событием конца этого года будет метеорный поток Геминиды, который будет активен с 4 по 17 декабря с максимумом 14 декабря на уровне примерно 100−120 метеоров в час, что делает его самым мощным метеорным потоком в году.
К сожалению, на юге России в декабре обычно пасмурно и дождливо. И потому вероятность увидеть это явление будет не такой большой.