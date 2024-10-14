Замоскворецкий суд приговорил француза Винатье к трем годам колонии общего режима

7 июня Лорану Винатье предъявили обвинение в сборе сведений о военной деятельности России. В тот же день прошло судебное заседание по избранию меры пресечения. Генеральный консул Франции ходатайствовал о том, чтобы француза не отправляли в СИЗО. Адвокаты обвиняемого настаивали на домашнем аресте, уверяя, что он сможет проживать в квартире своей супруги. Следователь и прокурор, напротив, требовали отправить Винатье под стражу, мотивируя это тем, что он может скрыться от органов предварительного следствия и оказать давление на свидетелей.