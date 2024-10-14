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День Республики обошелся Башкирии в 1,3 млн рублей

Источники финансирования и поставщики услуг не называются.

Источник: Комсомольская правда

Празднование Дня республики в Башкирии обошлось в 1,3 млн рублей. Именно столько заплатила Башгосфилармония подрядчикам мероприятий. На сайте госзакупок размещено четыре договора, но источники финансирования праздника не уточнены.

Так, световое и светодиодное оборудование и подиум для программы в ГКЗ «Башкортостан» стоило полмиллиона рублей, услуги организаторов обошлись в 354 тысячи рублей. Выступавший на концерте коллектив взял 280 тысяч рублей, а создание видеоконтента обошлось в 200 тысяч рублей.

Праздничный концерт состоялся накануне Дня республики, 10 октября.

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