День Республики обошелся Башкирии в 1,3 млн рублей

Так, световое и светодиодное оборудование и подиум для программы в ГКЗ «Башкортостан» стоило полмиллиона рублей, услуги организаторов обошлись в 354 тысячи рублей. Выступавший на концерте коллектив взял 280 тысяч рублей, а создание видеоконтента обошлось в 200 тысяч рублей.