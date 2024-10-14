Многодетные семьи смогут бесплатно посещать Эрмитаж с 16 октября

Члены многодетных семей смогут бесплатно посещать Эрмитаж с 16 октября. Главный музей города расширил систему льгот. Об этом сообщили в пресс-службе культурного учреждения.
— До сих пор многодетные семьи могли в любой день бесплатно посетить Главный штаб и Музей Императорского фарфорового завода. А также один раз в месяц — Главный музейный комплекс, куда в другие дни для них были предусмотрены входные билеты по специальной цене — 300 рублей. Теперь это можно будет делать на ежедневной основе, — говорится в сообщении.
При оформлении безвозмездного билета нужно будет предъявить кассиру или контролеру удостоверение, чтобы подтвердить соответствующий статус либо на бумажном, либо на электронном носителе. К слову, для удобства пользователей Министерство культуры России объявило о запуске пилотного проекта по внедрению цифрового удостоверения многодетных семей. Во время этого эксперимента федеральные музеи будут проверять, как взаимодействуют «Госуслуги» и автоматизированная система учета билетов.
Напомним, несколько дней назад в Аполлоновом зале Зимнего дворца открылась выставка, главным и единственным экспонатом которой стал монстранц Ганса Рисенберга. Это выдающийся памятник ювелирного дела и прикладного искусства Средневековья, исполненный в далеком 1474 году.