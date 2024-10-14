Многодетные семьи смогут бесплатно посещать Эрмитаж с 16 октября

— До сих пор многодетные семьи могли в любой день бесплатно посетить Главный штаб и Музей Императорского фарфорового завода. А также один раз в месяц — Главный музейный комплекс, куда в другие дни для них были предусмотрены входные билеты по специальной цене — 300 рублей. Теперь это можно будет делать на ежедневной основе, — говорится в сообщении.