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После рейда под Ростовом 14 нелегальным мигрантам запретили въезд в Россию

За нелегальных мигрантов под Ростовом два юрлица оштрафовали почти на 6 млн рублей.

Источник: Комсомольская правда

В Мясниковском районе Ростовской области полицейские выявили 18 нелегальных мигрантов. Девять из них работали незаконно, еще четверо нарушали режим пребывания в стране, сообщили в региональном главке МВД.

В отношении всех выявленных нелегалов составили административные протоколы. За незаконную работу иностранцев два юрлица оштрафовали на общую сумму 5,95 млн рублей.

— Кроме того, выявлен факт организации незаконной миграции, выразившийся в предоставлении помещения для проживания нелегальным мигрантам, — сообщили в донской полиции.

К тому же 14 мигрантам запретили въезд в Россию.