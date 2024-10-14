Нейрофизиологи опровергли гипотезу о медленной работе человеческого обоняния

В этом отношении, как отмечают ученые, чувство обоняния оказалось сопоставимым по скорости работы с тем, с какой скоростью наши глаза и связанные с ними области мозга распознают быстро сменяющие друг друга кадры при просмотре кино или при наблюдениях за мерцающими лампами накаливания и другими объектами. Это ставит под сомнение устоявшиеся представления о том, что чувство обоняния работает очень медленно, подытожили профессор Чжоу Вэнь и ее коллеги.