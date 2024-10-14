Нейрофизиологи опровергли гипотезу о медленной работе человеческого обоняния

ТАСС, 14 октября. Китайские и американские нейрофизиологи впервые измерили скорость работы человеческого чувства обоняния и обнаружили, что наш организм способен различать запахи с неожиданно высокой скоростью, сопоставимой со скоростью реакции зрения на меняющиеся изображения. Выводы ученых были опубликованы в статье в научном журнале Nature Human Behaviour.
«Как правило, каждый вдох и попытка принюхаться к окружающей среде занимают у нас около трех секунд. По этой причине считается, что это физиологическое действие накладывает лимит на то, с какой скоростью мы можем воспринимать меняющиеся запахи. Мы создали специальное устройство, которое позволило нам обойти этот лимит и показать, что люди способны различать разные запахи с очень высоким временным разрешением», — говорится в исследовании.
Данное открытие было совершено группой нейрофизиологов под руководством профессора Института психологии КАН в Пекине (Китай) Чжоу Вэнь при наблюдениях за тем, как 229 добровольцев реагировали на запахи, которые вырабатывало особое устройство, созданное учеными для этого эксперимента. Оно представляет собой набор из помп, клапанов, воздуховодов и датчиков давления, которое способно подавать в нос индивида порции воздуха из двух разных сосудов с ароматическими добавками.
Ученые настроили работу этого прибора таким образом, что он включался в тот момент, когда человек вдыхал воздух или пытался принюхаться, что позволяло ученым подать сразу два разнородных набора запахов через четко выверенный промежуток времени, чья минимальная длина составляла всего 18 миллисекунд. Используя это устройство, ученые проследили за тем, как добровольцы реагировали на комбинации схожих или разных запахов, отделенные друг от друга промежутками времени большой или малой длины.
Последующие наблюдения неожиданно показали, что участники опытов ощущали разницу между приятным ароматом цитраля, вещества с запахом лимона, и неприятно пахнущим органическим веществом DMTS даже в том случае, когда содержащие их порции воздуха вырабатывались аппаратом с задержкой всего в 60 миллисекунд. По словам исследователей, добровольцы иногда некорректно определяли последовательность запахов, но при этом они всегда ощущали различия между наборами ароматов.
В этом отношении, как отмечают ученые, чувство обоняния оказалось сопоставимым по скорости работы с тем, с какой скоростью наши глаза и связанные с ними области мозга распознают быстро сменяющие друг друга кадры при просмотре кино или при наблюдениях за мерцающими лампами накаливания и другими объектами. Это ставит под сомнение устоявшиеся представления о том, что чувство обоняния работает очень медленно, подытожили профессор Чжоу Вэнь и ее коллеги.