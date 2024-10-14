Роддом в Батайске закрыли на три недели

Акушерское отделение ЦГБ Батайска закрыли на три недели, с 14 октября до 4 ноября 2024 года. Об этом говорится на сайте медицинского учреждения.
— Ограничения вводятся на время дезинфекции и косметического ремонта. В этот период помощь батайчанкам будут оказывать в родильных домах Ростова-на-Дону, — поясняют будущим мамам.
Женщин должны принимать в ЦГБ имени Семашко, горбольнице № 20, Областной клинической больнице № 2 и в Перианатальном центре.
Плановую госпитализацию следует согласовывать заранее с врачами женской консультации. При экстренной необходимости нужно вызывать скорую помощь.