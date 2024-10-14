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Роддом в Батайске закрыли на три недели

Акушерское отделение ЦГБ Батайска закрыли до 4 ноября.

Источник: Комсомольская правда

Акушерское отделение ЦГБ Батайска закрыли на три недели, с 14 октября до 4 ноября 2024 года. Об этом говорится на сайте медицинского учреждения.

— Ограничения вводятся на время дезинфекции и косметического ремонта. В этот период помощь батайчанкам будут оказывать в родильных домах Ростова-на-Дону, — поясняют будущим мамам.

Женщин должны принимать в ЦГБ имени Семашко, горбольнице № 20, Областной клинической больнице № 2 и в Перианатальном центре.

Плановую госпитализацию следует согласовывать заранее с врачами женской консультации. При экстренной необходимости нужно вызывать скорую помощь.