Фестиваль «Наука 0+» привлек 18,5 млн участников на офлайн-площадках и в интернете

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Всероссийский фестиваль «Наука 0+», прошедший 11−13 октября в Москве, объединил 18,5 млн участников в онлайн- и офлайн-форматах. Об этом сообщила пресс-служба фестиваля.
Фестиваль организуют Минобрнауки России, правительство Москвы при поддержке МГУ имени М. В. Ломоносова, РАН и региональных органов власти.
«11−13 октября в Москве на более чем 100 площадках прошли мероприятия фестиваля “Наука 0+”. В онлайн- и офлайн-форматах к нему присоединились 18,5 млн человек», — говорится в сообщении.
Фестиваль открылся в пятницу акцией «Ученые в школы», в рамках которой 400 исследователей выступили перед детьми с лекциями. В «Золотом лектории», работавшем в МГУ в течение трех дней, также выступили ведущие ученые, одним из лекторов стал лауреат Нобелевской премии мира Рае Квон Чунг.
Главная тема фестиваля в 2024 году — «Наука вокруг нас» — вошла в основу интерактивной выставки в МГУ, состоявшей из экспозиций «Научная квартира» и «Лунная база». На стендах, где были воссозданы спальня, кухня, гостиная и комнаты квартиры, можно было узнать о здоровом режиме сна, химических процессах, происходящих при приготовлении пищи, и других научных явлениях, сопровождающих человека ежедневно. На «Лунной базе» посетители могли стать водителями марсохода, а также увидеть настоящую космическую оранжерею.
Масштабная выставка действовала в выходные и во Дворце пионеров на Воробьевых горах. В интерактивном формате свои разработки представили ведущие научно-образовательные центры и технологические компании: ОАК, «Движение первых», совместный российско-китайский университет МГУ-ППИ в Шэньчжэне (Китай), ЦНИИ робототехники и технической кибернетики, РНИМУ имени Н. И. Пирогова, МЭИ, НИЯУ МИФИ, РГУ имени И. М. Губкина, Институт физики атмосферы им. А. М. Обухова, Троицкий Дом ученых, Институт океанологии имени П. П. Ширшова РАН, киностудия «Союзмультфильм» и другие.
В рамках фестиваля в Москве работали восемь тематических площадок, посвященных космосу, медицине, химии, инжинирингу, животноводству и гуманитарным направлениям. Они были организованы на базе Московского планетария, МГТУ им. Н. Э. Баумана, РУДН, МГЛУ, МВА им. К. И. Скрябина, РГГУ, РНИМУ им. Н. И. Пирогова и РХТУ имени Д. И. Менделеева. В число площадок также вошли парк «Зарядье», музеи, научные центры и технологические компании.
«Гости всех возрастов выделили ДНК из банана, посадили самолет на настоящем авиационном тренажере, а также узнали от сотрудников ведущих российских научно-исследовательских, общественных организаций и технологических компаний о последних достижениях науки», — уточнили организаторы.
Участники Фестиваля «Наука 0+» также пообщались в режиме телемоста с экипажем 72-й длительной экспедиции МКС и встретились с Героем России, летчиком-космонавтом Андреем Борисенко. На площадке «Наука 0+» прошел Форум учителей. Более 170 российских школьников — участников конкурса «Ученые будущего» представили на фестивале результаты исследований и изобретения.
«С завершением московского этапа фестиваля продолжаются научно-просветительские мероприятия в регионах страны. До конца года запланировано в общей сложности более 10 тысяч событий, доказывающих, что наука — это один из важнейших институтов цивилизации, в значительной мере развивающейся именно благодаря ее успехам», — уточнил ректор Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова Виктор Садовничий, чьи слова приводятся в сообщении. Он также напомнил о том, что в следующем году фестиваль «Наука 0+» будет проходить на фоне празднования 270-летия МГУ.
Партнерами «Наука 0+» выступают En+ Group и благотворительный фонд «Искусство, наука и спорт», госкорпорация «Росатом» и проект «Атомариум», Postgres Pro, «Сбер», Российский научный фонд и проект «В центре науки». ТАСС — генеральный информационный партнер фестиваля.