Фестиваль «Наука 0+» привлек 18,5 млн участников на офлайн-площадках и в интернете

«С завершением московского этапа фестиваля продолжаются научно-просветительские мероприятия в регионах страны. До конца года запланировано в общей сложности более 10 тысяч событий, доказывающих, что наука — это один из важнейших институтов цивилизации, в значительной мере развивающейся именно благодаря ее успехам», — уточнил ректор Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова Виктор Садовничий, чьи слова приводятся в сообщении. Он также напомнил о том, что в следующем году фестиваль «Наука 0+» будет проходить на фоне празднования 270-летия МГУ.