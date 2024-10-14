Казанским работодателям рекомендовано перевести работников на удаленку на время БРИКС

Ранее сообщалось, что для обеспечения безопасности с 22 по 24 октября социальные учреждения Казани будут работать по измененному расписанию. Ученики отправятся на осенние каникулы, в детских садах будут функционировать лишь дежурные группы, а культурные заведения останутся закрытыми на весь период саммита.