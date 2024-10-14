Казанским работодателям рекомендовано перевести работников на удаленку на время БРИКС

Он напомнил, что Раис Татарстана Рустам Минниханов издал указ о введении оплачиваемых выходных для государственных служащих. Они будут действовать с 22 по 24 октября.
Такое решение принято в связи с закрытием ряда улиц в Казани, где в дни проведения саммита будет запрещен проезд частных автомобилей, общественного транспорта и грузовиков.
Ранее сообщалось, что для обеспечения безопасности с 22 по 24 октября социальные учреждения Казани будут работать по измененному расписанию. Ученики отправятся на осенние каникулы, в детских садах будут функционировать лишь дежурные группы, а культурные заведения останутся закрытыми на весь период саммита.