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Казанским работодателям рекомендовано перевести работников на удаленку на время БРИКС

Организации и предприятия Казани получили рекомендации перейти на удаленную работу или предоставить сотрудникам выходные на период саммита БРИКС. Эта мера касается учреждений, расположенных на улицах, где будет ограничено движение транспорта, пояснил столичный мэр Ильсур Метшин на аппаратном совещании в горисполкоме.

Он напомнил, что Раис Татарстана Рустам Минниханов издал указ о введении оплачиваемых выходных для государственных служащих. Они будут действовать с 22 по 24 октября.

Такое решение принято в связи с закрытием ряда улиц в Казани, где в дни проведения саммита будет запрещен проезд частных автомобилей, общественного транспорта и грузовиков.

Ранее сообщалось, что для обеспечения безопасности с 22 по 24 октября социальные учреждения Казани будут работать по измененному расписанию. Ученики отправятся на осенние каникулы, в детских садах будут функционировать лишь дежурные группы, а культурные заведения останутся закрытыми на весь период саммита.