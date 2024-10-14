Массандровский дворец ждет полная реставрация

В Крыму собираются провести внутреннюю и внешнюю реставрацию Массандровского дворца. Об этом сообщил директор «Алупкинского дворцово-паркового музея-заповедника» Александр Балинченко, передает «Крым 24».
«На территории возле дворца были проведены археологические работы, исследования по выявлению дорожно-тропиночной сети, которая была при создании дворца. Будет все приведено максимально в тот вид, в котором дворец задумывался».
Точная сумма реставрации пока не известна, но ее обещают назвать после экспертизы. По самым предварительным оценкам она составит сотни миллионов рублей.
В здании собираются восстановить циферблат старинных часов, которые издают звук ярославских колоколов. Также будут воссозданы 29 скульптур, которые разрушились из-за некачественного материала. Порядок наведут и на придворцовой территории.