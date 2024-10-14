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Жителей Ростова предупредили об отключении воды

В Ростове-на-Дону на два дня жители останутся без воды.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове-на-Дону жителей предупредили об отключении воды. Об этом сообщили в пресс-службе «Ростовводоканала».

Согласно опубликованной информации, с 14 часов 15 октября до 17 часов 17 октября вода будет подаваться с пониженным давлением по следующим адресам: пер. Веселый — ул. Никитина — пер. Рыбный — ул. Республиканская — ул. Депутатская — ул. Гусева — ул. Некрасовская. Также аналогичная ситуация будет с водоснабжением и в ЖК «Акварель».

Причиной временных неудобств стал ремонт задвижек на водопроводной насосной станции «Западная».