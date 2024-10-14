Жителей Ростова предупредили об отключении воды

Согласно опубликованной информации, с 14 часов 15 октября до 17 часов 17 октября вода будет подаваться с пониженным давлением по следующим адресам: пер. Веселый — ул. Никитина — пер. Рыбный — ул. Республиканская — ул. Депутатская — ул. Гусева — ул. Некрасовская. Также аналогичная ситуация будет с водоснабжением и в ЖК «Акварель».