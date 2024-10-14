Сотни человек остались без жилья: В Ростове вынесли приговор по делу о крупном пожаре на Театральном спуске

— Я тоже пыталась туда бежать, что-то спасать. А что было спасать, когда уже весь дом объят пламенем? Как потом рассказывали люди, меня крепко схватили за руки и не пускали в огонь. Еще долго на память оставался шрам от чьих-то ногтей, впившихся в кожу.