Сотни человек остались без жилья: В Ростове вынесли приговор по делу о крупном пожаре на Театральном спуске

Пролетарский районный суд Ростова вынес приговор по делу о самом масштабном пожаре в истории города. 21 августа 2017 года огонь уничтожил более ста домов в районе Театрального спуска, оставив без крова сотни людей. Позже была названа причина возгорания — короткое замыкание на линии электропередач. Уголовное дело возбудили в отношении бывшей замглавы районной администрации и экс-сотрудников Восточного РЭС «Ростовские городские электрические сети» (РГЭС).
«ПЫТАЛАСЬ БЕЖАТЬ И ЧТО-ТО СПАСАТЬ».
Напомним, как ранее вспоминали очевидцы, сначала они заметили пожар на Нижегородской. Около 13 часов в МЧС поступило сообщение о возгорании. Судя по всему, из-за плотной застройки и ветра пламя распространялось очень быстро: почти за три часа огонь охватил три квартала. К вечеру площадь пожара достигла уже 10 тысяч квадратных метров.
На месте работали 432 спасателя, более 200 единиц техники. С неба возгорание пытались потушить четыре вертолета МЧС и самолет МЧС.
Погорельцам до сих пор тяжело вспоминать те события. Жительница одной из квартир рассказывала «КП-Ростов-на-Дону», что, несмотря на опасность, многие пытались пробраться в горящие дома и спасти хоть что-то. В итоге экстренные службы выставили оцепление через дорогу от полыхающих строений.
— Я тоже пыталась туда бежать, что-то спасать. А что было спасать, когда уже весь дом объят пламенем? Как потом рассказывали люди, меня крепко схватили за руки и не пускали в огонь. Еще долго на память оставался шрам от чьих-то ногтей, впившихся в кожу.
Потушить пожар удалось только на следующий день. Огонь уничтожил 120 домов. Жилье потеряли почти 700 ростовчан. Один человек, 76-летний пенсионер, погиб.
ОСВОБОДИЛИ ОТ НАКАЗАНИЯ.
Позже было установлено, что к пожару привело короткое замыкание на линии электропередач. По версии следствия, ЛЭП эксплуатировалась с нарушением норм. Из-за замыкания загорелась несанкционированная свалка, после чего пламя перекинулось на сухую траву и дома.
Тогдашнего заместителя районной администрации обвинили в халатности. В отношении бывшего начальника Восточного РЭС «РГЭС» и старшего мастера производственного участка возбудили уголовное дело по статьям «Причинение смерти по неосторожности» и «Уничтожение или повреждение имущества по неосторожности».
Один из фигурантов, старший мастер производственного участка, скончался. В 2023 году экс-чиновницу освободили от наказания в связи с истечением сроков давности. Еще одному обвиняемому вынесли приговор 14 октября.
Суд признал бывшего начальника организации виновным. Ему назначили наказание в виде ограничения свободы на срок два года и два месяца и лишения права заниматься деятельностью, связанной с ремонтом, эксплуатацией и облуживанием электрических сетей на два года.
— Освобожден от назначенного наказания в связи с истечением срока давности привлечения к уголовной ответственности, — пояснили в объединенной пресс-службе судов Ростовской области.