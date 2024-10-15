В Перми отреставрируют «дом со львами» на улице Монастырской

Согласно документу, до 30 ноября 2026 года собственник здания обязан устранить причины появления трещин на стене лестничной клетки западного крыла. Также владельцу предстоит провести реставрацию фасадов, в том числе оконных заполнений. Эти работы необходимо выполнить до 30 сентября 2027 года.