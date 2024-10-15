В Перми отреставрируют «дом со львами» на улице Монастырской

В центре Перми планируют отреставрировать объект культурного наследия регионального значения «Административное здание комбината “Молотовуголь”. Речь идет о здании на улице Монастырской, 15, известное как “дом со львами”. Соответствующий приказ опубликован на сайте краевой госинспекции по охране объектов культурного наследия.
Согласно документу, до 30 ноября 2026 года собственник здания обязан устранить причины появления трещин на стене лестничной клетки западного крыла. Также владельцу предстоит провести реставрацию фасадов, в том числе оконных заполнений. Эти работы необходимо выполнить до 30 сентября 2027 года.
Напомним, здание было построено в 1947 году в стиле «Сталинский ампир». Здесь находилось управление комбината «Молотовуголь», Пермский областной промышленный Совет народного хозяйства.