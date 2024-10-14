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Мемориал «Разорванное кольцо» в Ленобласти отреставрируют до 2027 года

Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко предложил отреставрировать мемориал «Разорванное кольцо».

Источник: Коммерсантъ

Об этом сообщает пресс-служба администрации региона 14 октября. Работы по восстановлению памятника начнутся в 2025 и завершатся в 2027 году.

«Следующий год — 80-летие победы в Великой Отечественной войне. Очень важно, чтобы мы привели в порядок все, что связано с увековечиванием памяти погибших солдат Советской Армии и мирных жителей».

сказал господин Дрозденко

Губернатор также напомнил, что в 2024 году власти региона обустроили мемориалы на островах Гогланд, Стеклянный и Соммерс, восстановили «Захоронение медработников, погибших в сентябре 1941 года» в Новой Ладоге.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что в Институте мозга на улице Академика Павлова установили памятник академику Наталье Бехтеревой. Автором работы стал скульптор Александр Мурзин.

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