Более трех тысяч детей в Башкирии пострадали от укуса клеща

В Башкирии более восьми тысяч человек стали жертвами укусов клещей. Членистоногие стали присасываться к жителям республики еще в начале апреля.
Согласно статистике регионального Роспотребнадзора, с начала сезона было зарегистрировано 8 537 пострадавших от клещей, среди них 3 184 — дети. Из-за дождливого и холодного лета число жертв в этом году гораздо меньше.
— В 2023 году кровососы покусали 10,2 тысячи человек, 3,7 тысяч из которых — несовершеннолетние, — добавили в Роспотребнадзоре.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.