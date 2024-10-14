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Более трех тысяч детей в Башкирии пострадали от укуса клеща

Первый укус клеща в этом году был зафиксирован еще в начале апреля.

Источник: Комсомольская правда

В Башкирии более восьми тысяч человек стали жертвами укусов клещей. Членистоногие стали присасываться к жителям республики еще в начале апреля.

Согласно статистике регионального Роспотребнадзора, с начала сезона было зарегистрировано 8 537 пострадавших от клещей, среди них 3 184 — дети. Из-за дождливого и холодного лета число жертв в этом году гораздо меньше.

— В 2023 году кровососы покусали 10,2 тысячи человек, 3,7 тысяч из которых — несовершеннолетние, — добавили в Роспотребнадзоре.

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